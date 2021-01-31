31 января сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. В Москве и Петербурге из-за перекрытия центральных улиц протестующим предложили изменить маршруты шествий. В регионах наиболее массовые шествия состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге. Власти объявили митинги незаконными.

На акциях в поддержку Навального по всей России задержали уже больше 1 000 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

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