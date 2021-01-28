Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации РФ.

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ

«В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации», — говорится в тексте резолюции.

Ранее глава делегации, вице-спикер ГД и ассамблеи Петр Толстой. заявил о том, что российская делегация никогда не согласится на ограничение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если такое решение будет принято, Россия будет вынуждена покинуть площадку.

«Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году», — сказал Толстой на обсуждении полномочий РФ в ПАСЕ.

Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

Minval.az