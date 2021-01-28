После сообщения об открытии границ с 1 февраля, телефоны армянских авиакомпаний буквально не умолкают, тысячи граждан пытаются получить подробную информацию и как можно скорее купить билет, чтобы уехать в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает армянская газета «Паст».

«Как известно, из-за пандемии коронавируса с прошлого года было введено множество ограничений на поездки. Государства буквально закрыли свои границы, за некоторыми исключениями. С 1 февраля стартует программа «Путешествие без covid-19», которая до 1 марта будет пилотной.

Накануне стало известно, что правительства Армении и России договорились о том, что при отрицательном результате теста на коронавирус граждане Армении смогут вылетать в Россию в определенные аэропорты, список которых был опубликован правительством России», — говорится в сообщении.

Minval.az