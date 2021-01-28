Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин стала известна благодаря крайне неполиткорректному поведению до того, как была избрана. В Facebook она высказывалась за насилие против демократов и собиралась заставить депутатов-мусульманок присягать на должность на Библии, а не на Коране. Об этом информирует CNN.

До своего избрания в Конгресс Грин поставила десятки лайков на посты с разнообразными теориями заговора, например, она с интересом откликнулась на предложение о том, что экс-президент страны Билл Клинтон сатанист и педофил, а демократические элиты облегчают въезд мигрантам, чтобы продавать их детей и использовать как секс-рабов.

Член палаты представителей Джимми Гомез выступил с резолюцией об исключении Грин из Конгресса. Законодательница была возмущена всем произошедшим и отметила, что ее страницу вели специально нанятые люди, которые ставили много лайков и делали много публикаций, а CNN указала только на конкретные вещи.

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