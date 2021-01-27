Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) страны. Сообщение об этом появилось на сайте парламента.

По данным на 27 января, в статусе документа стоит отметка «отозван». Причина такого решения пока не называется, представители суда также не отреагировали на действия главы государства.

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Президент Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.

Minval.az