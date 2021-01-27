Вещание трех российских телеканалов без соответствующей лицензии на вещание в течение ближайших 7 лет было разрешено в Ереване, в том числе один канал будет вещать на всей территории Армении, сказал в ходе пресс-конференции председатель Национальной комиссии Армении по телерадиовещанию Тигран Акопян.

По его словам, на территории Еревана будут вещать ”Россия-Культура“, ”Первый канал“, ”РТР-Планета“, последний также будет вещать на территории всей Армении. Телеканал ”МИР» не принял участие ни в одном конкурсе. Он вещает в Ереване в соответствии с межгосударственным договором. Российские телеканалы после этого должны соблюдать ряд условий, которые ранее не требовались. Они не должны 24 апреля транслировать развлекательные передачи, вмешиваться в избирательный процесс, должны уважать режим чрезвычайного и военного положения в Армении.

Minval.az