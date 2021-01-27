В случае необходимости кандидат оппозиции на пост премьер-министра Армении Вазген Манукян будет приглашен в полицию для дачи объяснений.

Об этом заявил журналистам замначальника полиции Армении Ара Фиданян.

Вчера Манукян заявил на встрече с жителями города Арарат, что «мы идем конституционным путем и должны изгнать Никола Пашиняна». «Если не получится, то мы должны пойти на восстание. Но это должно произойти ненасильственным путем», — цитирует Фиданяна портал Аysor.am.

Фиданян отметил, что полиция не выступает с политическими оценками, а по данному вопросу будут проведены необходимые действия.

Minval.az