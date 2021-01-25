Московские суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 за административные правонарушения на несанкционированной акции протеста в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что размеры наказаний различные: арест на 7, 10, 12, 15 суток и административный штраф в размере от 15 до 250 тысяч рублей.

Всего в суды поступило 448 дел об административных нарушениях. Из них семь — по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ, а остальные — по статье 20.2 («Нарушение порядка организации митинга») КоАП РФ.

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