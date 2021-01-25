Президент России Владимир Путин допустил, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием. Об этом он рассказал во время встречи со студентами, передает РБК.

По словам Путина, виноделие стало единственным видом деятельности, которое заинтересовало его. «Вот очень хороший вид деятельности, благородный. <…> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал президент.

«У меня советник есть — Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупной нашей компании с хорошим бэкграундом. <…> Он у меня сейчас советник. Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», — рассказал Путин.

По словам президента, бизнес его «никогда не интересовал», поскольку это «совсем не его». В то же время Путин отметил, что считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны: благодаря бизнесу в том числе создаются рабочие места и развивается экономика.

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