В России появилась возможность аккуратно снимать ограничения, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. «Количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается», — сказал он.

Ранее в понедельник, 25 января, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия пошла на спад в столице. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни». 21 января Собянин отменил ряд ограничений.

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