Президент Молдовы Майя Санду обязала членов Высшего совета безопасности (ВСБ) страны знать румынский язык. Об этом сообщает Noi.md.

Глава государства внесла поправки в регламент ВСБ, установив точные критерии в отношении лиц, которые могут быть назначены в совет. Они должны иметь гражданство Молдовы, владеть румынским языком, не иметь судимости и «пользоваться безупречной репутацией».

В состав ВСБ по должности входят председатель парламента, премьер-министр, министры обороны и внутренних дел, генеральный прокурор и другие.

Ранее Конституционный суд Молдовы отменил закон о функционировании языков, который возвращал русскому официальный статус языка межнационального общения.

Майя Санду выиграла второй тур президентских выборов 15 ноября, получив 57,75 процента голосов. Она призвала вывести российские войска из Приднестровья и заявила о приоритете курса на вступление Молдовы в Евросоюз.

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