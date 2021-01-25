Совокупный госдолг Армении в течение 2020 года увеличился на $647,2 млн. и по положению на 31 декабря составил $7 968,5 млн., сообщает финансово-банковский портал Armbanks.am на основе отчета Минфина республики.

Отмечается, что в структуре общего долга более $7,5 млрд. приходится на задолженность правительства Армении (рост на $676,6 млн.), а долг ЦБ в долларовом эквиваленте сократился на $29,4 млн. до $459,9 млн.

В структуре правительственного долга внешний госдолг Армении на конец 2020 года составил $5 593,2 млн., а внутренний долг — $1 915,3 млн.

Согласно октябрьскому прогнозу агентства Fitch Ratings, госдолг Армении вырастет до 63,9% от ВВП на конец 2020 года (годом ранее — 53,5%). МВФ в отчете за декабрь прогнозировал, что госдолг Армении в среднесрочной перспективе сократится примерно до 60% от ВВП.

Minval.az