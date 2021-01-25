Лидер партии «Еркир Цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян убеждена: супруга и дочери Никола Пашиняна не имели права на въезд в РФ. На пресс-конференции она сообщила, что обратилась к директору ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, направив им ряд вопросов относительно жены Пашиняна Анны Акопян и ее дочерей Мариам и Шушан Пашинян.

Постанджян, в частности, интересуется, на каком основании гражданам Армении было выдано разрешение на пересечение границы в аэропорту Домодедово и въезд в РФ, если по причине пандемии COVID-19 правительство РФ запрещает въезд иностранных граждан, в том числе граждан Республики Армения, за рядом исключений?

По словам Постанджян, они – публичные персоны, за счет средств налогоплательщиков обеспечивается их безопасность, естественно, что интересует, на каком основании они получили разрешение на въезд в РФ.

«Ходили слухи, что Анна Акопян занималась шпионажем для иностранных служб во время войны, а ее муж подтвердил, что Анна Акопян во время войны находилась в бункере с высокопоставленными военнослужащими. Наша страна в настоящее время находится в состоянии войны, на каком основании Анна Акопян отбыла в РФ?

Эти люди что уже приступили к бегству? Их работа окончена или есть новые планы?», – сказала З. Постанджян.

По ее словам, Пашинян прекрасно знал, во что ввязывается, когда приходил к власти, и он пришел для того, чтобы «решить» карабахский вопрос именно таким образом.

«Турецкий захватчик в бронежилете вошел в наше Национальное Собрание. В НС он должен был встретить сопротивление. Надо было снять с него штаны и надавать несколько ударов розгами по одному месту. Так должно было быть. Должно было быть сопротивление. Турок осквернил, подверг геноциду наших детей, они должны были сделать это. Этого не произошло, о чем очень сожалею», – сказала Постанджян.

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