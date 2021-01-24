Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил значение подписанного накануне Меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Dostluk» в Каспийском море.

Об этом Гурбангулы Бердымухамедов заявил в ходе он-лайн заседания Кабинета министров, на котором обсуждены актуальные вопросы государственной жизни, а также рассмотрены проекты ряда документов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

Глава Туркменского государства подчеркнул, что это – поистине историческое событие в жизни наших стран и народов, ознаменовавшее новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана.

Создаются дополнительные стимулы для притока в Каспийский регион крупных иностранных инвестиций, продолжил Гурбангулы Бердымухамедов, будет дан мощный импульс развитию и динамичному росту национальных экономик, созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни людей.

Minval.az