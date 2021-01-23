Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил пять сообщений о смертях после инъекций. Об этом регулятор сообщает на своей официальной странице.

Всего было 42 сообщения о побочных эффектах, из них 16 признали серьезными. Все пять смертельных случаев произошли с привитыми в возрасте от 84 до 92 лет. При этом специалисты пока что не усматривают прямой связи между вакцинацией и летальным исходом, утверждая, что «после не означает вследствие».

«Хотя имела место близость по времени между введением вакцины и смертью, невозможно конкретно ни в одном из этих случаев подозревать, что причиной смерти стала вакцинация», — отмечает Swissmedic.

Вакцинация началась в Швейцарии 23 декабря, используются препараты Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона.

Minval.az