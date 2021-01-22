У Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО «Матросская тишина», начались проблемы со зрением. Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, это одно из последствий отравления.

«Как я понимаю, он в принципе прошел все курсы физиотерапии и так далее. На данный момент специализированная медицинская помощь ему не нужна. Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист. Но это пока планы на ближайшее будущее», — сказала Михайлова, слова которой приводит «Дождь» со ссылкой на Deutsche Welle. Она не уточнила, начались ли проблемы со зрением в СИЗО.

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