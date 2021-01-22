В Тбилиси прошел конкурс рисунков и сочинений на тему событий 20 Января-9 апреля «Дорога к независимости: Азербайджан-Грузия».

В конкурсе, организованном посольством Азербайджана в Грузии, приняли участие 52 грузинских и азербайджанских автора в возрасте от 15 лет, являющихся гражданами Грузии.

Были определены всего 6 победителей, как по конкурсу рисунков, так и по конкурсу сочинений.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев отметил, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Грузии, также стали жертвами трагедии 20 Января, и их память чтится с почтением. Он подчеркнул, что с целью увековечения памяти шехидов-азербайджанцев нескольким улицам в Грузии были присвоены их имена.

Фаиг Гулиев также отметил, что и в будущем будет продолжена деятельность в формате рабочего сотрудничества с грузинской стороной по увековечению имен азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии: «В этом направлении улицам в селе Фахралы и в Марнеули будут присвоены имена шехидов, будут установлены бюсты, мемориальные доски, и все эти вопросы будут решаться в формате рабочего сотрудничества с местными органами исполнительной власти».

По словам, должна быть параллельно проведена работа по увековечению памяти жертв событий 9 апреля и 20 января.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили отметил, что Грузия воспринимает Азербайджан как исторического друга, и такой уровень отношений является удовлетворительным.

Minval.az