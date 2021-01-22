Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала все встречи митингов, запланированных на 23 января, в том числе в Москве и Петербурге. На всех страницах сообщается, что они заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры, в других странах они доступны.

Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430-21.

Страницы протестных акций «Свободу Навальному!» в фейсбуке пока открываются.

«Апология протеста» сообщила, что «поможет пострадавшим админам протестных пабликов и блогерам» от внесудебных блокировок Роскомнадзора.

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