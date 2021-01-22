Группа солдат, отправившихся на войну «добровольцами», собралась у здания Минобороны Армении с требованием получить разъяснения, почему им до сих пор, как остальным, не была выплачена компенсация.

Как сказал один из активистов Давид Ованнисян, он с первых же дней отправился на войну, вернулся из Карабаха 30 ноября. С тех пор, как узнал, что государство выплачивает определенную сумму денег вернувшимся из фронта, обращался в разные структуры для получения компенсации.

«Обратился к нашему командованию, четкого ответа не получил, тогда 28 декабря мы пришли в Минобороны. Здесь нас принял полковник Ара Аракелян, который пообещал, что до 30 декабря все перечисления будут сделаны. А 30 декабря пришлось обращаться уже в правительство», — сказал Ованнисян.

В Минобороны Ованнисяну сказали, что проблема в документах. В правительстве помощник премьер-министра Армении Наири Саркисян отметил, что сейчас нерабочие дни, и лучше обратится после новогодних выходных.

12 января доброволец вновь связался с Наири Саркисяном, затем встретился с генерал-майором Варданом Аветисяном. Аветисян ему сообщил, что специальная комиссия отправлена в Карабах для урегулирования этих вопросов. Обещали, что деньги будут перечислены в начале следующей недели.

«Сегодня уже пятница, пусть придут и объяснят нам в чем дело, почему мы до сих пор не получили деньги», — сказал Ованнисян.

Он сообщил , что в таком же положении находятся порядка 2700 человек, которые не числятся ни в одной из воинских частей, но все они принимали участие в боевых действиях.

Minval.az