Защита Алексея Навального обжаловала заключение политика под стражу на 30 суток по решению Химкинского городского суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Жалобу подали в Мособлсуд.

Навальный находится в изоляторе 99/1 на территории московского СИЗО «Матросская тишина». Его задержали 17 января 2021 года сразу после возвращения из Берлина.

Химкинский суд провел выездное заседание в отделе полиции, куда Навального доставили из аэропорта.

В жалобе защита политика говорит о незаконности выездного заседания, а также о том, что целью суда было не правосудие, а исключение Навального из политической жизни. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Ольга Михайлова.

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