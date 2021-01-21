В белорусском городе Островец суд отправил местного жителя в колонию за оскорбление президента Александра Лукашенко в Telegram, сообщает Tut.by.

Обвиняемого судили по статьям о публичном оскорблении президента и представителя власти.

Как сказано в приговоре, 1 сентября 2020 года он разместил в одном из Telegram-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности» матерный комментарий в адрес Лукашенко. Комментарий также противоречил «общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми».

В октябре мужчина написал в чате Telegram аналогичные комментарии против тогдашнего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева.

Обвиняемый признал вину. Ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Minval.az