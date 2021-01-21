Турция намерена к 2023 году довести оборот в сфере военно-промышленного комплекса до $27 млрд, а объем экспорта вооружений — до $10 млрд, заявил в четверг глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, передает агентство «Анадолу».

Выступая на третьей встрече по оборонпрому в Стамбуле, он подчеркнул, что чем выше уровень импортозамещения оборонного сектора Турции, тем независимее становится внешняя политика.

Демир отметил, что процессы последних лет подчеркивают важность сильной армии, которая не зависит от внешних поставок.

«Еще в 2002 году Турция входила в число стран, во многом зависящих от экспорта вооружений. Однако уже сегодня Анкара покрывает потребности за счет внутреннего производства. Наша цель — устранить любую зависимость от внешних поставок в критически важных технологических областях обороны», — сказал Демир, которого цитирует агентство.

По его словам, за последние годы в Турции реализовано более 700 проектов в сфере обороны общим объемом в $60 млрд.

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