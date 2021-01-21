Страсбургский суд объявил решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека удовлетворил требование Грузии о том, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.

«Признание этих нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года.

Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами.

Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц.

Суд разделил позицию Грузии и установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений.

Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов», — говорится в заявлении Министерства юстиции, передает Грузия Online.

Minval.az