Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии выдал экстренное разрешение на применение российской вакцины. Bloomberg отмечает, что такое решение связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «идет на предвыборный риск, чтобы ускорить выход страны из кризиса с коронавирусом».

Власти Венгрии также рассматривают возможность закупки китайской вакцины от COVID-19.

Minval.az