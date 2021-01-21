Депутата Европарламента от Литвы Виктора Успасских, ранее предложившего «антиковидную воду» для лечения COVID-19, уволили из-за гомофобских высказываний, передает Лента ру со ссылкой на официальный сайт фракции.

В заявлении говорится, что лишить Успасских членства во фракции Renew Europe было решено в ходе голосования в среду, 20 января. Перед этим фракция провела дисциплинарное разбирательство.

«В семье Renew Europe нет места гомофобии», — заявил глава фракции Дачан Чолош. Он подчеркнул, что высказывания евродепутата в адрес ЛГБТ совершенно несовместимы с ценностями фракции.

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