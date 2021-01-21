Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе, сообщает Telegram-канал «112».
Задержаны двое подростков 16 лет.
Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе, сообщает Telegram-канал «112».
Задержаны двое подростков 16 лет.
Дата: 2021/01/21 11:45
Раздел: Бывший СССР
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