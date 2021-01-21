Мусорщик из турецкого города Бурса нашел кошелек, который год назад потеряла работница сферы здравоохранения из английского города Харлоу, графство Эссекс. Об этом сообщает издание Daily Mail,

24-летняя Никита Тарви (Nikita Turvey) обнаружила пропажу кошелька в сентябре 2019 года. Неделю она обыскивала все карманы и сумки, проверила все укромные места дома и на работе и в итоге сдалась. Ей пришлось восстанавливать все карты и пропуска, которые она хранила в кошельке.

В ноябре 2020 года ей в Instagram написал незнакомец из Турции. Сначала Тарви решила, что это спамер, но, когда мужчина прислал ей фотографию кошелька и его содержимого, очень удивилась. Британка никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров от нее. Вскоре она выяснила, что мусор из Великобритании отправляют на переработку в другие страны, и на Турцию приходится наибольшая доля экспорта.

Тарви продолжила переписываться с турком, со временем между ними завязалась дружба. Он присылал ей фотографии из Турции, а она — из Великобритании. Друзья британки шутят, что теперь они должны пожениться, и тогда о них снимут кино. Тарви надеется, что новый друг сможет приехать к ней в гости, когда пандемия COVID-19 закончится.

Minval.az