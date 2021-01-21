С 16 января 2021 года введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджана, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

По информации Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). В связи с этим Комитетом введена временная карантинная фитосанитарная мера.

«В соответствии с международными стандартами ISPM №13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» в азербайджанское агентство направлены соответствующие нотификации.

Ограничительные меры введены с 16 января 2021 года с целью недопущения распространения данного вируса на территории Республики Казахстан», — сообщили в министерстве.

Как отметили в Комитете, вирус коричневой морщинистости плодов томата может привести к потере урожая пасленовых на 30-70%.

Minval.az