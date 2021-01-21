Президент США Джозеф Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Байден обещал отменить строительство трубопровода Keystone XL между Канадой и США.

Такой шаг предпринят несмотря на то, что Канада поддерживала проект.

Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. В частности, он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.

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