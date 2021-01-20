Вступивший в должность президента США Джо Байден пообещал быть президентом для всех американцев. Об этом он заявил в своей речи после присяги.

Избранный президент призвал тех, кто не голосовал за него, дать ему шанс.

«Если вы до сих пор не согласны [со мной], пусть так — это демократия, это Америка <…> Но несогласие не должно вести к разъединению. Я гарантирую вам, что буду президентом для всех американцев. И я обещаю, что буду бороться так же упорно ради тех, кто не поддерживал меня, как ради тех, кто поддерживал», — заявил Байден, слова которого приводит «Газета.ру».

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