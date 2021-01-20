В Ватикане начали делать бездомным прививки от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он рассказал, что первая группа примерно из 25 человек без определенного места жительства уже получила первую прививку от COVID-19.

Прививки были сделаны в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского. Именно там 13 января началась ватиканская кампания по вакцинации от коронавируса подданных папы Римского и сотрудников различных служб Святого престола.

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