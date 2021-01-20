Официальный представитель МИД Китая довольно оскорбительно высказалась в адрес госсекретаря США Марка Помпео, который сегодня должен покинуть свой пост. Ярость Пекина вызвали его слова о том, что китайские власти проводят геноцид уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ходе брифинга Хуа Чуньин не стеснялась в выражениях, назвав Помпео «клоуном», а его заявления — ложью столетия. Представитель китайского МИД заявила, что все последние несколько лет госсекретарь только и делал, что распространял ложь, а его слова об уйгурах — очередное вранье.

«Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день распространяя безумную ложь, выставил себя клоном и посмешищем для всего мира», — сказала Чуньин

Ранее Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и преступлениях против человечности.

Газета The New York Times отмечает, что заявление Помпео может подстегнуть новую администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против Китая.

Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали, что мусульманское население в Синьцзян-Уйгурском автономном районе подвергаются притеснениям. При этом говорилось о так называемых лагерях перевоспитания, где, по некоторым данным, содержатся сотни тысяч уйгуров.

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