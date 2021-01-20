Тестирования подсистем спутника пятого поколения Türksat-5A завершились без инцидентов, спутник уже движется к заданной позиции на орбите.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Геостационарный телекоммуникационный спутник связи пятого поколения Türksat 5A успешно выведен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 8 января в 05.15 по турецкому времени.

Караисмаилоглу рассказал, что успешно завершились тестирования подсистем Türksat 5A.

Спутник движется к заданной позиции на орбите, процесс займет около четырех месяцев, сказал он.

Глава Минтранса Турции напомнил, что первый сигнал от спутника получен спустя 35 минут после запуска.

После того, как спутник достигнет заданной орбиты, станции Türksat будут получать телеметрические данные непосредственно с самих спутников.

«После завершения тестирований всех подсистем начался процесс движения к заданной орбите. Движение к диапазону Ku с точки 31 градус восточной долготы продолжается в соответствии с планом», — сказал он.

По словам министра, самое близкое расстояние от спутника к земле будет составлять 550 км, а самое дальнее 55 тысяч км.

В ближайшей к земле точке скорость спутника составит 3 350 м/с, в самой дальней точке – 2 300 м/с, сказал Караисмаилоглу.



Minval.az