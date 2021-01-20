Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

«Анализ, проведенный китайским центром по профилактике и контролю заболеваний, показал, что два подтвержденных случая COVID-19 выявленных в районе Дасин считаются случаями заражения вариантным штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Источник заражения предварительно определен как ввозной», — заявила Пан Синхо.

Власти также призвали всех, что в последние 14 дней был в районе Дасин оперативно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, и пока тест не будет готов, не покидать Пекин и не общаться с большим количеством людей, чтобы своевременно предотвратить распространение болезни в городе и стране.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Minval.az