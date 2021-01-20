Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным», — сказал Роухани на заседании правительства.

По его словам, если США «на практике» это продемонстрируют, Иран «будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».

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