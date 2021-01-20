Плановый взрыв во время строительных работ на площадке АЭС «Аккую», сооружаемой Росатомом в турецкой провинции Мерсин на юге Турции, стал причиной повреждений близлежащих домов, начато расследование, сообщает администрация губернатора провинции.

«Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС «Аккую». Ущерб нашим гражданам будет возмещен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения необходимых экспертиз взрывных работ назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности.

«Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц», — указывается в документе.

Minval.az