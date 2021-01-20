Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах и территориях, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете.

«С момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 странах/территориях/областях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества», — сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

ВОЗ также сообщила, что другая мутация коронавируса — штамм 501.V2, который впервые был выявлен в ЮАР, обнаружен «еще в трех странах». Как отмечается, теперь число стран, где был обнаружен данный вариант COVID-19, «достигло 23 в четырех из шести регионах ВОЗ».

Minval.az