Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — приводит во вторник выдержки из речи ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.

Президент заявил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.

Minval.az