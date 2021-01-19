Сервис микроблогов Parler, популярный у американских ультраправых активистов, перешел на российский хостинг, пишет Reuters.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг Parler прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

Reuters указывает, что Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону.

Компания DDoS-Guard в комментарии для РИА Новости и «МБХ медиа» сказала, что не предоставляет хостинг для Parler, «и не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории».

«На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-Guard и, насколько нам известно, действующее законодательство США», — сказали в компании.

Согласно информации на сайте самой DDoS-Guard, компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов — Минобороны РФ, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», пишет TAdviser.

На момент публикации новости основной функционал Parler не был доступен. На главной странице размещено обращение о «технических сложностях», которые сервис обещает решить, а также пост гендиректора соцсети Джона Матце, где говорится, что «несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился».

Minval.az