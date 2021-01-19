Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал подвергнуть Алексея Навального реальному наказанию за антигосударственную деятельность. Его слова приводит агентство REGNUM.

Жириновский посетовал на «мягкое отношение» к оппозиционеру. «Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», — предложил парламентарий.

По словам политика, Навальный был завербован западными спецслужбами. Жириновский также заявил о подлости и гнусности блогера.

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