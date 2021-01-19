В Турции 23 января состоится церемония спуска на воду фрегата «Стамбул» класса I, построенного в рамках национальной программы военных судов MILGEM.

Cтроительство судна велось на одной из оборонных верфей Стамбула, сообщает агентство «Анадолу».

Проект курирует Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Главным подрядчиком строительства пятого военного судна выступает турецкая компания STM.

Ранее STM передал Управлению ВМС Турции четыре корвета класса «Ада» построенных в рамках проектов MİLGEM, однако фрегат «Стамбул» — первый в своем классе.

Компания подписала контракт с Управлением оборонной промышленности Турции в 2019 году.

В соответствии с контрактом, в задачи компании STM входит проектирование военные судов, оснащение электронными системами, вооружением. Главными партнерами STM в рамках проекта выступают опять же отечественные компании ASELSAN и HAVELSAN.

В реализации проекта задействованы около 80 подрядчиков, работающих над более чем 150 различными системами военных судов.

Фрегаты класса I в числе прочих оснащены отечественной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Две трети субподрядчиков, поставляющих различные системы и компоненты для фрегата «Стамбул» — местные компании. Три четверти всех систем судна — турецкого производства.

Длина фрегата — 113 метров, ширина — 14,4 метра.

Водоизмещение пятого военного судна ВМС Турции составляет около трех тысяч тонн.

В отличие от корветов «Ада», фрегат «Стамбул» оснащен системой запуска ракет типа «земля-воздух».

Minval.az