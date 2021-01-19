Карабах не войдет в состав России — такое заявление в беседе с журналистами сделал глава МИД России Сергей Лавров. «У России нет мыслей о том, чтобы включить Карабах в ее состав» — цитируют СМИ слова министра, который назвал эту идею «экзотической». Более того, отметив, что Москва будет помогать поиску такого решения, которое будет обеспечивать мир и стабильность в регионе в целом, Сергей Викторович добавил: «Независимость Карабаха никем не признана, в том числе Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет». Столь категоричные выражения в дипломатии звучат нечасто, и если Сергей Лавров не просто отверг предположение, но еще выбрал столь резкие и однозначные выражения — это говорит о многом.

А теперь— немного интригующего «бэкграунда». Заявление Лаврова прозвучало после того, как Кремлю и Смоленской площади подложили изрядную «свинью» Захар Прилепин, тот самый, который, «сменив перо на автомат», отправлялся на Донбасс воевать против Украины, и примкнувший к нему известный мастер фейков и «ручной рупор» Арама Габрелянова Семен Пегов, ведущий канала «WarGonzo». Как радостно заверещали армянские СМИ, Прилепин в своем Телеграмм-канале предложил весьма оригинально ответить на возможные санкции, которые могут быть введены против РФ в связи с арестом Навального: пусть, мол, его родное государство «признает и примет в состав России «ДНР» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), «ЛНР», а заодно (по желанию и референдуму) «Арцах» с «Приднестровье»м, и ещё кого-нибудь, если попросятся», — заметив, что «ловить всей страной санкции за одного стороннего парня — это перебор. Лучше уж получать санкции — сразу миллионов за пять своих парней и девчонок. За это и пострадать не грех». Ему тут же «подхрюкнул» Семен Пегов: «Идея Прилепина о признании со стороны России донбасских «республик», «Арцаха» и «Приднестровья» вызывает у нас, в команде проекта @wargonzo, единодушное одобрение. И еще им всем нужно раздать российские паспорта — в «ЛДНР» процесс уже запущен полным ходом, убеждены, что пора подключить к нему и «Арцах» с «Приднестровьем»». И еще посоветовал: дескать, «признавать нужно именно «пакетом», чтобы никто не успел опомниться».

Строго говоря, Прилепин и Пегов — далеко не первые, кто заговорил о включении Карабаха в состав России. Впервые подобную идею высказывали еще в самом начале конфликта, в еще существовавшем СССР, депутаты «Межрегиональной группы», искренне считая, что предлагают «равноудаленный» от Баку и Еревана компромиссный вариант. И были искренне удивлены, что в Азербайджане его отвергли. В 2013 году, когда отмечалось столетие Гюлистанского договора, включить Карабах в состав России предложил небезызвестный Зорий Балаян. И даже опубликовал в газете «Голос Армении» открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. В Армении как раз перед этим отказались от планов евроинтеграции, вступили в Таможенный союз и ЕАЭС и пребывали в полной уверенности, что Россия теперь ну просто обязана осыпать свой «форпост» всяческими благодеяниями и уж точно помочь оторвать от Азербайджана вожделенный Карабах. В Москве на этот опус просто не ответили. Наконец, слухи, что после введения российских миротворцев начнется и раздача в карабахском «огрызке» российских паспортов. Неудивительно, что заявление Прилепина тут же начали бойко тиражировать СМИ вроде «Еркрамаса», а армянская аудитория ухватилась за них как за соломинку: ну все, теперь Россия признает Карабах!

Как дальше приверженцы этой идеи собирались продолжать свой проект «миацума», рассчитывали ли они, что следующей в состав РФ войдет уже Армения, или полагали, что, сделав «грязную работу», Россия дальше откажется от своих прав на Карабах и подарит его Армении — все это предмет гадания. Но нет сомнений в другом. Захар Прилепин, конечно, не Мария Захарова, и высказывал сей скандальный персонаж свое личное мнение. Однако на фоне разворачивающейся в Карабахе российской миротворческой миссии это «личное мнение» читается и воспринимается уже по-другому. Особенно с учетом возможных параллелей с Грузией, Украиной и т.д. Неудивительно, что Сергей Лавров «сыграл на опережение» и включил «холодный душ» до того, как скандал вокруг «сладкого дурмана» Прилепина успел по-настоящему разгореться. Причем постарался сделать это в выражениях, не допускающих двойного толкования. Неудивительно. Запалить новый масштабный политический скандал с вполне ожидаемым военным «продолжением», безнадежно скомпрометировать свою миротворческую операцию, обрушить и обнулить все, что достигнуто на азербайджанском и турецком треках — все это Москве нужно меньше всего.

Что же до армянских экспертов, которых так обрадовали слова Прилепина,…то им остается только посоветовать не считать все, что плавает, вожделенной «спасительной соломинкой».

Нурани

Minval.az