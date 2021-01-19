Женщина, которая, по версии ФБР, украла ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время беспорядков 6 января в Капитолии США и пыталась продать его России, была арестована. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные сайта Министерства юстиции страны.

Райли Джун Уильямс была арестована в Пенсильвании. Пока ей предъявлены обвинения в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Отмечается, что о причастности Райли Джун Уильямс к хищению ноутбука Пелоси стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Он заявил, что видел видео, на котором женщина забирает компьютер или жесткий диск из кабинета политика. При этом, по его словам, женщина якобы собиралась продать украденное российской Службе внешней разведки.

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