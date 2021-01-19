Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании соцсетей.

Соответствующие постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы.

Замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян в понедельник сообщил, что Facebook и Instagram решили подчиниться требованиям турецких властей и открывают представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.

В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.

В июле парламент Турции принял закон о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.

Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Закон требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

Minval.az