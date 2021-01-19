Действующий президент Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе, передает ТАСС.

Прежние меры перестанут действовать после того, как вступят в силу правила предоставления отрицательного теста на наличие коронавируса для всех прибывающих в Соединенные Штаты иностранцев. «Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. <…> В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 12:01 26 января», — отмечается в тексте.

При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, поскольку, по утверждению главы администрации США, эти страны отказывались сотрудничать в области здравоохранения и не делились своевременно информацией о распространении коронавируса.

Трамп 13 марта 2020 года ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

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