Армения должна рассмотреть все возможности использования отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Об этом на заседании Национального Собрания Армении заявил 18 января депутат от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян.

По его словам, в Армении уже неоднократно обсуждался вопрос использования ОЯТ, в том числе его обогащения и использования в контексте обеспечения безопасности страны, сообщает армянский интернет-портал news.am.

«Это сложный процесс, но возможно на каком-то этапе будет мало альтернатив и это станет одной из гарантий нашей безопасности. Однако для реализации данной инициативы потребуется много усилий, в том числе разрешения и процедуры со стороны МАГАТЭ, если конечно мы пойдем в данном направлении», — многозначительно заявил Мелкумян.

Он напомнил также, что Россия с радостью готова обеспечить вывоз ОЯТ из Армении. Однако, как считает депутат, ядерные отходы пока следует оставить в Армении, и после изучения всех возможных вариантов их использования, можно будет рассмотреть и вариант с вывозом в РФ.

Minval.az