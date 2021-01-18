Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться», — приводит Рейтер слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти.

В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.

По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 94 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.

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