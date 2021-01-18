Власти Бразилии предоставили разрешение на немедленное применение двух вакцин от коронавируса COVID-19 – китайской компании Sinovac и британско-шведского концерна AstraZeneca.

Об этом сообщает бразильский медицинский регулятор Anvisa.

Уже через несколько минут после того, как совет директоров Anvisa единогласно поддержал утверждение обеих вакцин, 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс первой в стране получила прививки китайской вакцинойCoronaVac.

Ожидается, что Бразилия получит 46 млн доз китайской вакцины к апрелю. Из них 6 млн уже готовы. Также на этой неделе в страну могут доставить 2 млн доз вакцины AstraZeneca, которые были произведены в Индии.

Minval.az