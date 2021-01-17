В Греции разгорелся скандал из-за оскорбительных высказываний архиепископа Иеронима II об исламской религии и мусульманах.

Совет солидарности турецкого меньшинства Западной Фракии (BTTADK) осудил соответствующие высказывания греческого архиепископа.

В заявлении совета, опубликованном в социальных сетях, в частности выражена надежда на то, что «в этот сложный период будут озвучиваться не антиисламские заявления, а заявления, служащие сплочению и миру».

В заявлении Ассоциации выпускников и членов западно-фракийской средней школы Имама Хатипа (BİHLİMDER) также было подчеркнуто, что Иероним произнес слова, которые не следует произносить человеку его статуса, и должен принести извинения.

«Высказывания Иеронома врядли придут на ум рядовых граждан. О психологическом состоянии «автора» нападок пусть судят специалисты. Мы же решительно осуждаем проявления ненависти на религиозной почве. Призываем его принести извинения перед всеми людьми, в том числе мусульманами», — говорится в заявлении (цитата по «Анадолу»).

Антиисламские высказывания архиепископа осудила и Ассоциация выпускников университетов национального меньшинства в Западной Фракии, которая в своем заявлении отметила, что мысли Иеронима об исламской религии далеки от теологических и исторических реалий.

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