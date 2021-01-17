Избранная вице-президент США Камала Харрис в понедельник оставит кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния.

«Она уведомила губернатора [Калифорнии Гэвина] Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января», — цитирует ТАСС со ссылкой на The Hill слова одного из помощников избранного вице-президента.

Он также отметил, что в понедельник Харрис выступит с официальным заявлением об уходе с поста сенатора.

22 декабря Ньюсом заявил, что ее место в Сенате Конгресса займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла.

Инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января.

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